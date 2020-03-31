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31.03.2020 - 11:09 | | İHA

Yasak çiğnenince sahile şerit çekildi!

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Zabıta ekipleri yasağı çiğneyenler için Kuzguncuk sahilinde şerit çekip, devriye atarak sahillerde denetimleri artırdı.

Yasak çiğnenince sahile şerit çekildi!

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklamıştı.

Yasağa uymayan kişiler için belediye zabıta ekipleri Kuzguncuk sahiline şerit çekerek gün boyu denetim yapıyor.

Öte yandan Kuzguncuk sahilinin önlemler dolayısıyla boş olduğu görüntülendi.

Yasak çiğnenince sahile şerit çekildi

Corona virüs nedeniyle kapalı olan tarihi çarşıda güvenlik önlemleri artırıldıBursa'da, corona virüs önlemleri kapsamında, içerisinde 4 bin dükkan bulunan ve kentteki ticaretin kalbi olarak bilinen tarihi Kapalıçarşı, 6 Nisan'a kadar kapatıldı. Çoğunlukla kuyumcu esnafının bulunduğu Kapalıçarşı'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği tarafından yüksek güvenlik önlemleri alındı.
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