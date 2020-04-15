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15.04.2020 - 10:17 | | DHA

Yasak dinlemediler! 23 kişiye ceza kesildi

Zonguldak kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.

Yasak dinlemediler! 23 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta, denetimler aralıksız sürüyor. Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor. Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

23 KİŞİYE 51 BİN 228 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.

42 KİŞİYE TOPLAM 111 BİN 318 LİRA CEZA

Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, "Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24’ü geçtik 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan" dedi.

Ehliyetsiz trafiğe çıkan gençlerden şok sözler! Ceza yiyeceğimizi biliyordukİstanbul Alibeyköy’de corona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” dedi.
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