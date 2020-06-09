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09.06.2020 - 18:17 | | DHA

Yasak dinlemediler çalılık alanda saklandılar! Bekçiler uyardı

Antalya'da, corona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize gelen çocukları uyaran bekçiler, Konyaaltı Sahili'nden ayrılmalarını söyleyerek eve gitmeleri için uyardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, denetimler de sürüyor. Yasağı ihlal eden bazı çocuklar, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda güneşlenip, denize giren çocukları sahilde devriye görevi yapan bekçiler uyardı. Çocuklara denizden çıkmalarını söyleyen bekçiler, çocuklara eve gitmeleri uyarısında bulundu.

Yasak dinlemediler çalılık alanda saklandılar Bekçiler uyardı

Sahilde güneşlenen ve denize girenlere de sosyal mesafe kuralını hatırlatan bekçiler, plajda güneşlenen, birbiriyle sohbet eden ve denize giren çocukları sahilden uzaklaştırdı. Bazı çocuklar da devriye görevi yapan bekçileri görünce çalılık alanda saklanmaya çalıştı. Çalılık alanda saklanan çocukları da uyarıp, plajdan dışarı çıkana kadar eşlik eden bekçiler, uyarılara kulak asmayanlara cezai işlem uygulayacağını belirtti. Bazı çocukların da bekçileri görünce sahilden kaçtığı görüldü.

Yasak dinlemediler çalılık alanda saklandılar Bekçiler uyardı

Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.
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