03.02.2020 - 23:40 |
Yasak Elma 67. son bölümde Yıldız'ın kötü sürpriz! Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı...
Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisi 67. son bölüm ile bu akşam ekrana geldi. Yasak Elma dizisi son bölümde Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst oldu ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.
YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.