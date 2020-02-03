Yasak Elma 67. son bölümde Yıldız'ın kötü sürpriz! Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 67. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.

YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...