10.02.2020 - 23:23 |
Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan Halit'e büyük şok! - Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 68. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak Halit'ten ayrılmaya karar verdi ve adeta ortalık karıştı. Peki merakla beklenen Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.