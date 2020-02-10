Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan şok ayrılık kararı! - Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...