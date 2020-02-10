10.02.2020 - 22:02 |
Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan şok ayrılık kararı! - Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...
FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Yasak Elma, 68. yeni bölümüyle yine nefesleri kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Büyük ilgi gören dizinin son bölümünde Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak Halit'ten ayrılmaya karar verdi ve ortalık karıştı. Peki merakla beklenen Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA 68. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...