Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

YASAK ELMA 72. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

YASAK ELMA 72. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...