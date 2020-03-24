Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Yasak Elma 74. son bölüm izleme linki yayında mı?

YASAK ELMA 74. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

YASAK ELMA 74. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Yasak Elma 74. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...