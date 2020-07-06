Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Yasak Elma koronavirüs öncesi her pazartesi ekrana geliyordu. Fakat virüs nedeniyle çekimlere ara verilince dizi yaklaşık 3 aydır yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümleri merak ederken 'Yasak Elma bu akşam var mı?' sorusu epey yöneltiliyor.

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma bu akşam ekranda olmayacak. Yayın akışında Yaparsın Aşkın adlı yarışma yer alıyor. Dizinin ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.