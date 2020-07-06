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06.07.2020 - 12:07 |

Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Bugün pazartesi ve normalde Yasak Elma günü... Fakat dizi uzun zamandır koronavirüs nedeniyle ekrana gelmiyor. Her haftanın ilk günü izleyiciler de 'Yasak Elma bu akşam var mı?' sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Yasak Elma koronavirüs öncesi her pazartesi ekrana geliyordu. Fakat virüs nedeniyle çekimlere ara verilince dizi yaklaşık 3 aydır yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümleri merak ederken 'Yasak Elma bu akşam var mı?' sorusu epey yöneltiliyor.

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma bu akşam ekranda olmayacak. Yayın akışında Yaparsın Aşkın adlı yarışma yer alıyor. Dizinin ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

 

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