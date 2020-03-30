Yasak ihlaline para cezaları

İstanbul’dan Ankara’ya 400 liraya yolcu taşımaya çalışan bir şehirlerarası otobüsü şoförü ve 7 yolcu yakalandı. Takibe alınan ve yolcuların bir bölümünü yoldan alacağı belirlenen otobüse, park halindeyken baskın yapan ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira para ceza kesip aracı 60 gün trafikten men etti. Yolculara da para ve adli ceza uygulandı.



İstanbul polisinin kent genelindeki denetimlerinde toplam 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi. Toplam 178 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.

Tuzla’da da seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden 51 kişiye, Esenler’de park ve piknik alanı denetiminde 12 kişiye, Sancaktepe’de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişiye ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.



Bağcılar’da açık kıraathane mühürlenirken, müşterilere de ceza kesildi.

Özellikle servis aracı ve şehir içi toplu taşıma araçlarını durduran polis ekipleri, kapasiteye uygun yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol ederek, sürücülere araçların gideceği yeri sordu.



Aynı araçta 5 kişi risk



İstanbul’da polislerin durdurduğu bir servis aracı sürücüsüne kapasiteden fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulandı. İstanbul’dan Ankara istikametine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobili durduran trafik polisi ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek, bu şekilde yolculuğun sağlık açısından riskli olduğunu ifade etti. Denetim noktasında bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri de durdurulan toplu taşıma araçları ve otomobillerdeki vatandaşların ateşini ölçtü.

Harem otogarına geçici kapatma



Şehirlerarası otobüs seferlerinin yapılabilmesinin seyahat iznine tabi tutulmasının ardından Harem otogar işletmesi faaliyetlerini geçici olarak durma kararı aldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da sessizlik hakimdi. Seyahat izin belgesi engeliyle karşılaşan bazı yolcular yola çıkamadı.



Minibüste ateş kontrolü



İstanbul Tuzla’da trafik polisleri, araçları kontrol etti. Durdurulan bir minibüsün içerisinde taşınması gereken sayının çok üzerinde yolcu olduğu belirlendi. Yolcular, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından diğer minibüslere aktarılırken, minibüs sürücüsüne 500 lira ceza kesildi.