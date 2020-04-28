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28.04.2020 - 11:11 | | İHA

Yasak kalkar kalkmaz sahile koşan vatandaşlara polis engeli!

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Küçükçekmece Menekşe sahiline akın ederek denizle buluşan vatandaşlara polis ekipleri anında müdahale etti. Öte yanan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıkları ise görsel şölen oluşturdu.

Yasak kalkar kalkmaz sahile koşan vatandaşlara polis engeli!
Kısıtlamanın ardından sahile akın ettiler!
Kısıtlamanın ardından sahile akın ettiler!
Kısıtlamanın ardından sahile akın ettiler!
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Yeni tip corona virüsün yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından İstanbul’da vatandaşlar cadde ve meydanlarda kalabalıklar oluşturdu. Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.

Diğer taraftan havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe sahiline akın etti. Sahilde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve çocukların ve vatandaşların ayaklarını denizle buluşturduğu görüldü. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sahile gelen vatandaşlara anında müdahale etti. Ekipler sahilde oturan vatandaşları evlerine gönderdi. Kısa sürede sahilin boşaldığı görüldü.

Öte yandan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıklarının dansı ise görsel şölen oluşturdu. Bir süre yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu.

Polisin sosyal mesafe uyarısına: "O benim eşim ondan ayrılamam"Adana'da yunus polisleri, banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, bir vatandaşın yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.
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