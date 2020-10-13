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13.10.2020 - 19:25 | | DHA

Yasak olmasına rağmen... 40 bin lira ceza kesildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen baskında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Yasak olmasına rağmen... 40 bin lira ceza kesildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskicami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir kahvehanede, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 13 kişiyi iskambil kağıdı ile oynarken suçüstü yakaladı. Aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 13 kişiye, Covid-19 kurallarına ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 40 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

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