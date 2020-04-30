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30.04.2020 - 13:01 | | DHA

Yasak öncesi böyle görüldü! Yüzlerce araç orada...

Bursa’da, 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ve ramazan dolayısıyla, su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyunun başında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasak öncesi böyle görüldü! Yüzlerce araç orada...
Yasak öncesi böyle görüldü! Yüzlerce araç orada...
Yasak öncesi böyle görüldü! Yüzlerce araç orada...
Yasak öncesi böyle görüldü! Yüzlerce araç orada...
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Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürdü. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

'SUYUN FİYATI BURADA ÇOK UYGUN'

Su doldurmak için 1 saat sıra beklediğini belirten Ramazan Demirtaş, “Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Aslında dün gelmiştim. Dün minibüs duraklarına kadar kuyruk vardı. 2 saat beklemek zorunda kalacaktım. Bugün erken saatte geldim” dedi.

Van gölünde drone ile tespit edilen kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildiİnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı sürerken Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.
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