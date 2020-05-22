Yasak sonrası bayram kuyruğu

Ankara’da, erken saatlerden itibaren market ve pazarlara akın eden vatandaşlar, ihtiyaçlarını alarak dört günlük süreç için hazırlık yaptı.

Bu arada sınırlı sayıda müşteri alındığı için market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ulus’taki sebze-meyve halinde de yoğunluk oluşmasına karşı önlem alındı.

Çimlere koştular

İzmirliler hava sıcaklığının artması nedeniyle sahil kenarlarına akın etti. Bursa’da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu artarken, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, bayram alışverişine çıkanlarla doldu. Çanakkale’de Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde geçen haftalardaki sessizlik yerini kalabalık görüntülere bıraktı. Zonguldak’ta da alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar pazar yeri ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Denetimlerini artıran polis, maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı. Turizmin gözde illerinden Antalya’da ise yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında sakinliğini korudu. Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye’nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları tedbirler kapsamında boş kaldı. Ramazan Bayramı nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya’da da pazarlar ve gıda satışı yapılan yerlerde yaya hareketliliği yaşandı.