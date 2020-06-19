Yasak var, ‘takan’ yok

Alınan karar göre maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılması gerekirken, vatandaşların bir kısmı maskesini çenesine takıyordu. Zabıta ekiplerinin, cadde üzerinde maskesiz gezen bazı vatandaşları yanlarından geçmelerine rağmen uyarmaması dikkatimizi çekti.

Ümraniye’den sonraki adresimiz ise Kadıköy’dü. Kadıköy Moda Caddesi üzerindeki vatandaşların da büyük çoğunlu maske takmaytaydı ancak burada da zorunlu olmasına rağmen maskesiz gezen vatandaşlar vardı. Bazı vatandaşlar maskelerini çenelerine bazıları ise bileklerine bağlamışlardı. Neden bileğine bağladığını sorduğumuz Can Taşkın, “Yürürken sürekli takıyorum, o yüzden bunaldım. Biraz çıkarıp bileğime taktım” dedi.

Polisi görünce taktılar

Kadıköy’den sonraki adresimiz ise salgının en yoğun olduğu ilçelerden Zeytinburnu idi. Zeytinburnu’nda da manzara aynıydı. 58’inci Bulvar Caddesi üzerinde yaptığımız gözlemde birçok vatandaş kurala uyarken, bazı vatandaşların da diğer yerlerde olduğu gibi maskesini ya çenesine ya da bileğine taktığı görüldü. Cadde üzerinde kurala uymayan vatandaşları uyaran yetkiliye denk gelmedik.

İstanbul’un en kalabalık yerlerinden biri olan Eminönü’nde de maske kuralına uymayan birçok vatandaş olduğunu gördük. Diğer yerlerde olduğu gibi burada da maskesiz olan vatandaşları uyaran bir yetkiliye rastlamadık.

İstanbul’un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi girişinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtılıyordu. Caddeye doğru ilerlediğimizde vatandaşların büyük bir kısmı bu kurala uyarken yine burada da maskesini çenesine ve bileğine takan birçok vatandaş olduğunu gördük.

‘Evde unutmuşum’

Maske takmayan Zeynel Çınar, “Aceleyle evden çıktım, maskemi evde unutmuşum. İleride belediye ekipleri maske dağıtıyor, oradan alacağım” ifadelerini kullandı. Gözlem yaptığımız cadde boyunca İBB ve Beyoğlu Belediye ekipleri beş noktada maske ve dezenfektan dağıtıyordu.

Taksim Meydanı girişine geldiğimizde ise polis ekiplerinin caddeye giren maskesiz vatandaşları uyararak belediye ekiplerinin dağıttığı maskelerden alarak takması konusunda uyarılarda bulunduğu gözlemdi. Taksim Meydanı’na maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yasağa uymayanlara ceza kesildi

Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de Esenyurt Meydanı ve çevresinde maske denetimi yaptı. Bazı noktalarda da minibüslerde denetim gerçekleştirildi. Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, bazı vatandaşlara da ceza kesildi. Meydan çevresine çıkan sokak aralarında da denetimlerde bulunan polis ekipleri maskesiz vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bir vatandaş, yüzünde bulunması gereken maskeyi polisin uyarılarının ardından başında bulunan şapkasının altından çıkararak yüzüne taktı. Bir başka kişi de takması zorunlu olan maskeyi cebinden çıkardı. Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kadın da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kadına polis ekipleri 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.