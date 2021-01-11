Yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sona erecek mi?

Aralık ayı başından itibaren yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları kapsamında 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Bunun yanı sıra Kasım ayı ortasında alınan karar ile 65 yaş üstüne ek 20 yaş altı bireyler içinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasakların ardından vaka sayılarında yaşanan gözle görülür düşüşle birlikte gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Kabine Toplantısında aşı çalışmaları ve yasakların ne kadar süre devam edeceği konuşulacak. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi yasakların kalkacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret etmişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN 15 ŞUBAT ÖNERİSİ! YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanıyor

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam saat 21:00'dan sabah saat 05:00'a kadar uygulanıyor

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu yaş grubu içerisinde olup çalışanlar ise yasaktan muaf tutuluyor.