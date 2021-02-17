17.02.2021 - 09:36 |
Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek 2021? Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri...
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Yasakların devam edip etmeyeceği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kabine Toplantısı'nda tedbirlerle ilgili karar alınıp alınmayacağı gündemde yer alıyor. Peki yasaklar kalkacak mı 2021?
Yasaklar kalkacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında bazı tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili alınan kararlar sonrasında yasakların kalkacağı tarih araştırılıyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tedbirlerle ilgili yeni kararlar alınırsa son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.