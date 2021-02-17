Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek 2021? Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Yasaklar kalkacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında bazı tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili alınan kararlar sonrasında yasakların kalkacağı tarih araştırılıyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tedbirlerle ilgili yeni kararlar alınırsa son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.