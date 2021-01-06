Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek 2021, sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek?

Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merakla araştırılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler belirlenen saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Hafta içi ve hafta sonu ise Türkiye'de 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağı dışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinden sonra ise hafta sonu ve içi uygulanan yasakların kalkıp kalmayacağı ise araştırılıyor. Peki hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek 2021?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK 2021, KALKTI MI?

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılıyor. Pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasakların kaldırılacağı tarih ile ilgili net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

81 ilde hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor ve saat 05.00'a kadar devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ise bütün gün uygulanıyor. Yani cuma günü saat 21.00'de başlayacan sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'a kadar sürüyor.