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18.02.2021 - 09:05 |

Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek? Son dakika hafta sonu yasakları devam ediyor mu?

Yasaklarla ilgili gelişmeler gündemde merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detayları paylaştı. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, hafta sonu yasakları devam ediyor mu?

Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek? Son dakika hafta sonu yasakları devam ediyor mu?

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlama kararları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında detaylar merak konusu. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, hafta sonu yasakları kalktı mı?

YASAKLAR KALKTI MI?

Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" sözlerine yer verdi.

HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDİYOR MU?

Sokak kısıtlamalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz" ifadesine yer verdi.

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberimizde yer alacak.

Prof. Dr. Özlü: Karadeniz'de vakalar aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinde artıyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz'de vakaların aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek, 'Karadeniz'de insan hareketliliği fazla. Virüsün kendi kolu bacağı yok. Bunu bize bir insan ulaştıracak. Dolayısıyla insan hareketliliğinin fazla olması nedeniyle vaka sayıları artıyor" dedi.
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