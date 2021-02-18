Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek? Son dakika hafta sonu yasakları devam ediyor mu?

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlama kararları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında detaylar merak konusu. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, hafta sonu yasakları kalktı mı?

YASAKLAR KALKTI MI?

Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" sözlerine yer verdi.

HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDİYOR MU?

Sokak kısıtlamalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz" ifadesine yer verdi.

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberimizde yer alacak.