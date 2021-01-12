Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı kalakacak mı, saatleri neler?

Yasaklar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere devam ediyor. Koronavirüs nedenyile uygulanan yasakların kaldırılacağı tarih ise merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında kıstılamalarla ilgili konuya değindi. Peki yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.

Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili resmi bir detay bulunmuyor.

HAFTA İÇİ VE SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürüyor.