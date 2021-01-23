Yasaklar ne zaman kaldırılacak, sona erecek? Hafta sonu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak?

Yasaklar ne zaman sona erecek sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayınının başından bu yana 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Yasak kararlarının başlamasından önce vaka sayıları 30 binli seviyelerin üzerindeyken yasakların ve alınan tedbirlerin ardından vaka sayıları 6 binli rakamlara kadar geriledi. Vaka sayılarında yaşanan düşüşe bağlı olarak vatandaşlar yasaklar ne zaman sona erecek, kaldırılacak sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor

YASAKLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK/SONA ERECEK?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uyulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN 15 ŞUBAT ÖNERİSİ! YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

RESTORANLARIN TALEBİ

Restoran işletmecilerinin talebinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.