Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Yasaklar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 22 Ocak saat 21.00'de başladı. Hafta sonu gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bireyler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların kalkacağı tarihi araştırıyor. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet'ten Melten Özgenç'in haberin göre; Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ve 05.00 arasında gerçekleştiriliyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar aralıksız devam ediyor.