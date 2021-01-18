Yasaklar ne zaman sona erecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarına girilmesi ve tatil beldelerinden büyük şehirlere dönüşlerin başlaması, kı aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artması ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında da hızlı bir artış yaşanmış. Vaka sayılarının artması ile birlikte koronavirüs yasakları yeniden hayatımıza girmişti. Aralık ayından bu yana devam eden yasakların ardından vatandaşlar yaskalar ne zaman son bulacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Yasakların kaldırılacağı tarih belli oldu mu?

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 yılının ilk kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesinin ardından yasakların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması yapıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN 15 ŞUBAT ÖNERİSİ! YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanıyor

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam saat 21:00'dan sabah saat 05:00'a kadar uygulanıyor

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu yaş grubu içerisinde olup çalışanlar ise yasaktan muaf tutuluyor.

C19 NEDİR, YASAKLARI NELER?

C19 tabiri, covid-19'u ifade ediyor. Yasakları ise İçişleri Bakanlığı tarafından genelge ile duyurulan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları ve bunların yanından, korona bulaşına neden olabilecek toplu olarak bulunan kapalı mekanların faaliyetlerine geçici süre ara verilmesidir. Öte yandan düğün, nişan gibi organizasyonlar da bu C19'a dahildir.