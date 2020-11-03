Yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Lokanta, restoran, kuaför, berber, düğün salonu çalışma saatleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası koronavirüse dair açıklamalarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasak ve kısıtlamalara ilişkin çok önemli bir duyuru yaptı. Bu gelişmeler sonrası "Yasaklar ve kısıtlamalar geldi mi? Lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu kapandı mı?" yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.