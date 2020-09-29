Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi

Olay, dün Gazi Bulvarı'ndaki Delikliçınar Durağı’nda meydana geldi. Servergazi Mahallesi'nde bulunan evine gitmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişi, belediye otobüsüne bindi. Şoför, 65 yaş üzeri kişiye, saat 16.00'dan sonra toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığını hatırlatıp, inmesini istedi. Uyarıya aldırış etmeyen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, bunun üzerine sefere devam etmeyeceğini belirtti. Bu sırada otobüsteki diğer yolcular, polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbarla gelen polis, 65 yaş üzerindeki kişiyi otobüsten indirip, evine bıraktı.