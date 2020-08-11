Balıkesir Bandırma’da yaşayan Umut ailesinin üç yaşındaki oğulları Ulus, yaşamak için kalp bekliyor. 2.5 aylıkken kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konulan küçük Ulus’un tek çaresi kalp nakli. Çocuğun ailesi organ bağışı çağrısında bulundu. Ulus’un sağlık sorunlarının 2.5 aylıkken başladığını anlatan anne Dilek Umut, “Nefes almakta sıkıntı yaşayınca hastaneye götürdük. Doktorlar ‘Çocuğunuzun kalbi büyüyor ve kalp kaslarında süngerleşme oluşuyor. Bunun tek tedavisi kalp nakli’ dedi. Ardından oğlumu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk ettiler. Orada da aynı teşhis konuldu. Üç yıldır Ulus her rahatsızlandığında İzmir’e gidiyoruz, çocuğumuzu ilaçlarla yaşatıyoruz. Ama onun tek çaresi kalp nakli” dedi.

Yüzde 20 kapasite

Şu anda oğlunun kalbinin yüzde 20 kapasite ile çalıştığını anlatan Dilek Umut, “İlk başlarda yüzde 30 çalışıyordu ama şimdi azaldı. Üç yaşında olmasına rağmen yetmiyor. Hareketleri kısıtlandı. Doktorlar, Umut’un aldığı bir mikroptan dolayı kalbinde bu rahatsızlığın oluştuğunu söyledi. Durumu iyi değil, 10 gün evdeysek, 10 gün hastanedeyiz. Bir aydır daha kötü vücudu, su topluyor, ödem oluşuyor. Bu da onun nefes almasını zorlaştırıyor. Dışarı çıkıp oynamak istiyor ama nefes almakta zorluk yaşayınca bunları yapamıyor. Midesi bulandığı için yemek yiyemiyor, mama ile besleniyor. 15 kiloydu, iki ayda 12 kiloya düştü. Altı yaşından küçük olduğu için yapay kalp cihazı da takılamıyor. Nakil sırasında bekliyoruz” diye konuştu.

‘Hayat vermek elinizde’

Anne Dilek Umut herkese seslenerek organ bağışı çağrısında bulundu: “Oğlumun sağlıklı yaşaması için tek çaresi kalp nakli. Onun gibi organ bekleyen yüzlerce çocuk var. İnsanlar ‘günah’ diyor. Bir insana hayat vermek nasıl bir günah, bunu anlayamıyorum. Sağlık Bakanlığımıza ve diğer yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen bu konuda insanlarımıza çağrı yapsınlar. Televizyonlardan, camilerden seslensinler. İnsanlara bunun önemini anlatsınlar. Biz sadece çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Yazık çocuklarımıza.”

ESİLA DA SIRADA





Çaykur Rizespor’un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi’nin 11 yaşındaki kızı Esila da bir yıldan fazla süredir kendisini yaşatacak kalbi bekliyor. Esila şimdilik yapay kalp cihazıyla hayata tutunuyor ama onun ve ailesinin isteği de nakil için bir an önce uygun kalbin bulunması. Türkiye’de 2010-2019 sonu itibarıyla 694 kalp nakli gerçekleştirildi. Kalp bekleyen hasta sayısı ise bin 143.