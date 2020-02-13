Yaşamak istiyoruz!

Milliyet önceki gün 18 sivilin hayatını kaybettiği İdlib’deki iki bölgeye girdi.



İdlib’de kıyafet çarşısı olarak adlandırılan bölgeye rejim tarafından yapılan hava saldırısında 12 sivil hayatını kaybederken bölge esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor. Üç çocuğu ve eşi ile birlikte evde otururken hava saldırısına yakalandıklarını anlatan 50 yaşındaki Ahmed Aşur Aşur, “Uçak yan binamızı vurdu. Çocuklarımla yemek yiyorduk. Bize bir şey olmadı ama komşularımız öldü. Burada siviller var. Esad sivilleri öldürüyor dünya sessiz kalıyor” dedi.

Uçaklarını hedefi olan bir diğer nokta ise İdlib Sanayi Sitesi oldu. Buradaki saldırıda da altı sivil hayatını kaybederken o sırada sanayide çalışan Mustfa El Masrim, “Saldırı anında çalışıyorduk. Çok korkuyoruz ama burada tamir edilmesi gereken arabalar var onları tamir edip gideceğiz. Çocuklarım ve eşim için endişeleniyorum Esad gelince kaçmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu.



Halep kırsalından ve Atarep bölgesinden kaçan sivillerin konvoyları İdlib’in kuzeyine doğru gelmeye devam ediyor. Bölgeden kaçanlar yol boyunda uzanan zeytin ağaçlarının altına çadır kurarak yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor. Ahmed Ebu Kasım, “Dört çocuğum ve eşimle kaçtım. Maaretel Numan’dan geliyorum ama burada da kalmayacağım Esad burayı da vuracaktır. Daha ne kadar ve nereye kaçarız bilmiyorum ama çocuklarım için bunu yapmaya mecburum” dedi.