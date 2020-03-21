Yaşamanın sırrı: Sosyal uzaklaşma

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en etkili korunma yöntemi olarak kişisel hijyen önlemleri ve sosyal uzaklaşma (sosyal izolasyon) gösterildi. Hatta ‘sosyal uzaklaşma’ tabiri birçok ülke lideri tarafından ulusa sesleniş konuşmalarında kullanıldı ve bireyler evde kalmaya yönlendirildi. Çin’in ardından Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ülkede 50, hatta bazen daha az sayıda kişinin yer aldığı toplantılar yasaklanırken, okullar, üniversiteler, çalışma alanları kapatıldı, spor ve kültür etkinlikleri iptal edildi. Önlemler, insanlar arasındaki mesafenin artırılması ve virüsün yayılmasının yavaşlatılması açısından büyük önem taşıyor. Sosyal uzaklaşma, salgın hastalıkların daha da yayılmasının önlenmesi için etkisi kanıtlanmış bir yöntem.

İlaç dışı kontrol

Sosyal uzaklaşma kavramı birçok dünya lideri tarafından kullanılmış olsa da hâlâ kafa karışıklığı devam ediyor. Kimlerin bu yöntem içerisinde yer alması, nasıl uygulanması gerektiği ve ve sosyal uzaklaşmanın tam olarak ne olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Sosyal uzaklaşma, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik bir dizi ilaç dışı enfeksiyon kontrol eylemidir.

Temasla yayılıyor

Sosyal mesafenin amacı; enfeksiyon taşıyanla enfekte olmayan kişiler arasındaki teması azaltmak. Bu mesafe en az 2 metre olarak ifade ediliyor. Diğer kişilerle temasın en aza indirgenmesi, toplu taşıma kullanılmaması, yolculuk yapılmaması, evden çalışmak ve tüm toplantıların ertelenmesi önlemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, gün içinde temas edilen kişi sayısının virüsün yayılmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor. New York Times, çoğu kişinin aklındaki sorularla ilgili bir derleme yayımladı.

Çocukları parka götürebilir miyim?

Çocukta herhangi bir rahatsızlık varsa kesinlikle hayır. Eğer çocuğu mutlaka dışarı çıkarmak gerekirse, toplu alandan uzakta bir bisiklet gezisi veya yürüyüş, önerilere uygun. Yüksek risk taşıyan alanlardan kaçınmak gerekiyor.

Çocuklar elleriyle yüzlerine dokunma konusunda yetişkinlerden daha dikkatsiz. Bu nedenle hijyen konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Kovid-19 çocukları ağır biçimde etkilemese de, hastalığı yaşlı aile bireylerine bulaştırmamaları için çok önemli.

AKILLARDAKİ SORULAR VE CEVAPLARI

1 - Gencim ve belirti göstermiyorum, sosyal ortamlarda bulunabilir miyim?

Kesinlikle bulunmamalısınız. Gençlerin hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu yönünde veri yok. Toplum sağlığı için her bireyin tutumu önemli. Hiçbir bulgu göstermeyen gençlerin dahi hastalığı bulaştırabildiği görüldü. Birçok kişi hasta olduğunu geç fark ediyor. Bu nedenle herkes kurallara uymalı.

2- Evden çıkabilir miyim?

Evet. Kısa süreli yürüyüş ve hava almak için evden çıkmakta sorun yok. Ama kimseyle temas etmemek ve mesafeyi korumak şart. Eve döndüğünüzde ellerinizi yıkayıp, temas ettiğiniz alanları dezenfekte edin.

3 - Markete gidebilir miyim?

En aza indirin. Marketin yoğun olmadığı zamanı tercih edin. Market arabasının tutma yerlerini dezenfekte edin. Eldiven takılması tavsiye edilmiyor ancak takarsanız kesinlikle elinizi yüzünüze değdirmeyin.

4 - Dışarıda yemek yiyebilir miyim?

Restoranlardan da kaçınmak olumlu bir önlem. Gidecekseniz, hijyen kurallarına uyulduğuna emin olduğunuz bir yere gidilmesi gerekiyor. Yemeğin paket olarak alınıp evde tüketilmesi en mantıklı seçenek.

5 - Aile üyeleri ziyarete gelebilir mi?

Bu, aile üyelerinin sağlık durumuna bağlı. Rahatsızlığı olan kişiler ve yaşlılar ziyarete gelmemeli ya da kişi sayısı kısıtlanmalı. Kişi sayısı ne kadar az ise risk de azalır. Bununla birlikte yakınlarınıza psikolojik destek için telefonla arayarak onları düşündüğünüzü gösterin.

6 - Yalnız başıma korkuyorum. Ne yapmalıyım?

Korkmanız normal. Aile ve arkadaşlarla telefonla veya sosyal medya üzerinden iletişim kurun. Teknoloji çok işe yarıyor. Facetime üzerinden akşam yemekleri veya toplantılar organize edilebilir.

7 - Bu önlemler ne kadar sürecek?

Cevap, sosyal uzaklaşmanın toplum tarafından ne derece uygulandığıyla bağlantılı olacak. Toplum önerilere uyarsa, salgının hızının yavaşlatılması ve riskin daha erken bir zamanda azaltılması mümkün.