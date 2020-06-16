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16.06.2020 - 16:20 | | İHA

Yaşlı adam çarptığı kadının sağlık durumunu uzun süre polislere sordu!

Erzurum’da meydana gelen kazada kavşaktan geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazadan sonra ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kamyon şoförü yaşlı adam, uzun süre polislere, çarptığı kadının durumunu sordu.

Yaşlı adam çarptığı kadının sağlık durumunu uzun süre polislere sordu!

Olay saat 14.15 sıralarında Erzurum - Aziziye karayolu istikametinde bulunan Atatürk Üniversitesi kavşağında ki üst geçidin altında meydana geldi. Üniversite kampüsünden çıkan bir kadın yoldan karşıya geçmek isterken Cemal Gürsel Caddesi istikametinden gelen 34 GLN 90 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yola savruldu.

Yaşlı adam çarptığı kadının sağlık durumunu uzun süre polislere sordu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kamyon şoförü ise uzun süre polis ekiplerine yaralı kadının son durumunu sordu. Kavşaktan çıktığı sırada kadını yolda fark etmediğini söyleyen yaşlı adam polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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