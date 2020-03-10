Kaza,Â dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra,Â Beyler Mahallesi'ndeki kapalÄ± pazar yerinde meydana geldi. Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°smail YavaÅŸ'a, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra yaptÄ±ÄŸÄ± 16 Z 3330 plakalÄ± kamyonet Ã§arptÄ±. YavaÅŸ, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyleÂ kamyonetin altÄ±nda kaldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince kaza yerinde yapÄ±lan kontrolde YavaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan incelemede kamyonetin sahibininÂ Ramazan Girgin (45) olduÄŸu tespit edildi. Girgin olay yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

TUTUKLANDI

Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± derinleÅŸtiren polis, kaza sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼nÂ Ramazan Girgin'in oÄŸluÂ Batu Girgin olduÄŸunu belirledi. Polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Batu Girgin, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n sevk edildiÄŸi adliyedeÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.