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10.03.2020 - 18:52 | | DHA

YaÅŸlÄ± adam feci ÅŸekilde can vermiÅŸti.. Sürücü baba deÄŸil oÄŸlu çÄ±ktÄ±

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde, dÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra yaptÄ±ÄŸÄ± kamyonetin altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÂ Ä°smail YavaÅŸ'Ä±n (80) Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili araÃ§ sahibi Ramazan Girgin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan incelemelerde kamyoneti, Girgin'in oÄŸlu Batu Girgin'in (22) kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Batu Girgin, bugÃ¼n tutuklandÄ±.Â Â

YaÅŸlÄ± adam feci ÅŸekilde can vermiÅŸti.. Sürücü baba deÄŸil oÄŸlu çÄ±ktÄ±

Kaza,Â dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra,Â Beyler Mahallesi'ndeki kapalÄ± pazar yerinde meydana geldi. Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°smail YavaÅŸ'a, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra yaptÄ±ÄŸÄ± 16 Z 3330 plakalÄ± kamyonet Ã§arptÄ±. YavaÅŸ, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyleÂ kamyonetin altÄ±nda kaldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince kaza yerinde yapÄ±lan kontrolde YavaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan incelemede kamyonetin sahibininÂ Ramazan Girgin (45) olduÄŸu tespit edildi. Girgin olay yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

TUTUKLANDI

Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± derinleÅŸtiren polis, kaza sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼nÂ Ramazan Girgin'in oÄŸluÂ Batu Girgin olduÄŸunu belirledi. Polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Batu Girgin, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n sevk edildiÄŸi adliyedeÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Ä°ranlÄ± Bakan koronavirüsü yendiÄ°ran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedaviye alÄ±nan Sanayi, Maden ve Ticaret BakanÄ± RÄ±za Rahmani'nin iyileÅŸtiÄŸi bildirildi.
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