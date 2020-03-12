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12.03.2020 - 14:39 | | DHA

Yaşlı adam minibüse binerken düşüp yaralandı!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Engin Üzmen (79) binmek istediği minibüsün basamaklarından düşüp, yaralandı.

Yaşlı adam minibüse binerken düşüp yaralandı!

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde alışveriş yapan Engin Üzmen, evine gitmek için minibüse binmek istedi. Minibüsün basamaklarında dengesini kaybedince yere düştü.

Yaralanan Üzmen, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

 

 

Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
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