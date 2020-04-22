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22.04.2020 - 12:00 | | DHA

Yaşlı adam otomobili arızalanınca yakalandı!

Burdur’da, otomobili yol ortasında kalan Metin Dağöttüren (81), gelen polislerin sokağa çıkmasının yasak olduğunu söylemeleri üzerine, "Ne yasağı, su doldurdum geliyorum" dedi. Dağöttüren hakkında tutanak tutuldu.

Yaşlı adam otomobili arızalanınca yakalandı!

Metin Dağöttüren, dün saat 15.00 sıralarında 15 AR 614 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak Gazi Caddesi'ne geldiğinde otomobilin radyatörü patladı.  Yol ortasında kalan otomobili çalıştırmak isteyen yaşlı adama çevredekiler engel oldu. İhbar üzerine de trafik polisleri geldi. Polisler, kimlik kontrolü yaptıkları Dağöttüren'e koronavirüs tedbirleri kasamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlattı. Dağöttüren de polislere, "Ne yasağı, su doldurdum geliyorum" karşılığını verdi.

Israrla otomobilini çalıştıracağını söyleyen Dağöttüren, kendisini engelleyen polislere, "Çalışır bu araba. Benim arabam bu. Senelerdir bindiğim araba, senelerdir" dedi. Otomobilin sanayiye götürülmek istenmesi üzerinde ise "Sanayiye gönderme, evime gönder" karşılığını verdi.

Polis ekipleri, Dağöttüren hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutanak tuttu. Yaşlı adam otomobilinin yüklendiği çekiciyle evine gönderildi.

 

 

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