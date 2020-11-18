MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı!
ABONE OL
18.11.2020 - 11:16 | | İHA

Yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı!

İstanbul Sarıyer’de hava almak için yaşadığı evin balkonuna çıkan 87 yaşındaki adam, 3. kattan aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı!

Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa 121. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde hava almak için balkona çıkan 87 yaşındaki Mustafa Yarlığan dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre olan 3. kattan aşağıya düşen Yarlığan ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yarlığan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adam balkondan yere düşüyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak geliyor. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale ediyor. Sedyeye konulan adam ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Olayın ardından polis ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamera çalışması yapan polis adamın düşüş şekline bakarak, düştüğü balkondan inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki kanlardan örnek alarak fotoğraflama yaptı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Hırsıza esnaftan meydan dayağı! Kimse ellerinden alamadıBursa’da bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, diğer esnaflarda olayı izledi. Hırsızın gözcülük yapması ve hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet