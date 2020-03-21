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21.03.2020 - 16:36 | | DHA

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği polisten yangında corona virüs uyarısı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği polisten yangında corona virüs uyarısı

Edinilen bilgiye göre olay Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Termesos Bulvarı üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Eşi Şadiye Tahsinoğlu (88) ile birlikte yaşayan 89 yaşındaki Tahsin Zeybekoğlu, öğle saatlerinde bahçe işlerini yaptı. İşlerini tamamlayan Tahsinoğlu, evinin önündeki kanepeye dinlenmeye geldi. Yaşlı adamın oturduğu kanepe bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Evin önünden alevlerin yükseldiğini gören yaşlı adamın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ‘Yetişin’ feryatları üzerine eve komşular ve yakındaki esnaflar koştu. Esnaf işletmedeki yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü. Gelen itfaiye ekipleri soğutma işlemleri yaparken, sağlık ekipleri Tahsin Zeybekoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeybekoğlu’nun oğlu Salim ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tahsinoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği polisten yangında corona virüs uyarısı

POLİS KALABALIĞI UYARDI

Bölgede görev yapan polis ve vatandaşların bir çoğunun maske taktığı görüldü. Kalabalık oluşmasın diye polis ekipleri megafondan sık sık vatandaşları uyarmak zorunda kaldı. Polis megafondan, “Görevliler haricinde bekleyen vatandaşlarımız lütfen alanı boşaltın ve daha sağlıklı çalışmamız açısından yardımcı olun. Yardımcı olmazsanız idari işlem uygulanacak” diye uyarı yaptı.

 

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