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24.12.2020 - 15:49 | | İHA

Yaşlı çift 15 gün ara ile koronaya yenik düştü!

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Tokat’ta yaşlı çift 15 gün ara ile koronavirüse yenik düştü.

Yaşlı çift 15 gün ara ile koronaya yenik düştü!

Tokat’ta tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalandıklarını öğrenen emekli öğretmen Nuri Altay (80) ile eşi Zübeyde Altay (76) tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk annesi tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadın toprağa verildikten 15 gün sonrada emekli öğretmen tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde koronavirüse yenik düştü.

Yaşlı adamın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh-i Sirvani mezarlığına getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında Altay’ın cenazesi eşinin yanında eşilen mezara defnedildi.

Anne ve babasını 15 gün ara ile kaybeden Ufuk Altay, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Altay, test yaptırdıklarında koronavirüse yakalandıklarını öğrendiklerini ifade ederek, “Bütün ailecek pozitif olduğumuzu öğrendik. Hiçbir belirti yoktu. Annemden 15 gün sonrada babam rahmetli oldu, Gayet sağlıklı idiler, takdiri ilahi diyoruz” diye konuştu.

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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