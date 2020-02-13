MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu
ABONE OL
13.02.2020 - 14:26 | | DHA

Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu

Konya'da, İsmail Kırkız (77) ve eşi Miyase Kırkız'ın (78), evlerinin banyosunda cansız bedenleri bulundu. Çiftin, banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Papağan Sokak'ta, İsmail Kırkız'a ait tek katlı evde meydana geldi. İsmail Kırkız'dan haber alamayan yakınları, eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca arka kapıdan içeri giren kişiler, İsmail Kırkız ile üzerine kapandığı eşi Miyase Kırkız'ı banyoda, yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı inceleme sonrası üzerlerinde kıyafetleri olan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali değerlendirildi. Çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralıKonya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber