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26.08.2020 - 10:44 | | İHA

Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü!

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yaşlı çifti öldürüp, evdeki otomobille kaçtığı iddia edilen zanlı, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı. Yakalanan zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, Vize ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut ve Vesile Küçükesin çiftinin yaşadığı evden kendilerine ait otomobilin hızla uzaklaştığını fark eden komşuları durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giden yaşlı çiftin komşuları, kapı ve pencerenin açık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 72 yaşındaki Aykut Küçükesin ve 73 yaşındaki eşi Vesile Küçükesin’i bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, jandarma ekipleri hızla evden uzaklaşan aracın peşine düştü.

YAŞLI ÇİFTİN OTOMOBİLİYLE KAÇAN ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yerinden otomobille kaçan C.Y. isimli zanlı, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu trafik kazasına karıştı. Trafik kazası geçiren zanlı C.Y. kıskıvrak yakalanırken, zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasındaİzmir'in Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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