Yaşlı Eş Anlamlısı Nedir? Yaşlı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yaşlı kelimesi adına TDK bir eş anlamı çıkarmaktadır. Amaca uygun olarak farklı yerlerde ‘ihtiyar’ sözcüğünü de yaşlı kelimesine alternatif olarak değerlendirmeniz mümkün.



Yaşlı Eş Anlamlısı Nedir?



Özellikle emekli dönemlerine gelmiş olan insanlar için yaşlı sözcüğü dile getirilmektedir. Aynı zamanda ihtiyar kelimesi de alternatif olarak yaşlı yerine kullanılabilir.



‘’Huzurevlerinde oldukça fazla yaşlı insan var.’’



‘’Zaman çok çabuk geçti ve ihtiyarladık artık.’’



İki cümle üzerinde de hem yaşlı hem de ihtiyar kelimesini ortak şekilde kullanabilirsiniz. Yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa bile, iki kelime de birbirine destekleyerek aynı anlamı sunuyor.



Yaşlı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Yaşı ilerlemiş olarak anlamı bulunan yaşlı kelimesi, yaşlanmış ya da yaşlılık gibi türemiş kelimeleri kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda ihtiyar ile beraber ihtiyarlamış veya ihtiyarlayan şeklinde kullanmak mümkün. Tek başına veya cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.