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04.09.2020 - 14:23 | | İHA

Yaşlı kadına tecavüz iddiasıyla aranıyordu! Ölü bulundu

Bolu’da 87 yaşındaki kadının evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla aranan doğa fotoğrafçısı, yayla evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadına tecavüz iddiasıyla aranıyordu! Ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Havullu köyü Doğançayırı mevkiinde hayvan otlatan bir kişi, kullanılmayan bir yayla evinde çürümüş bir ceset buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çürümüş halde bulunan cesedin yaklaşık 1 ay önce öldürülen bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Cesedin çürümüş halde olması nedeniyle şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine üzerindeki kıyafetlerde arama yapıldı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramalarda Menderes Atay ismine ait sürücü belgesi bulundu. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraştığı öğrenilen Atay’ın Haziran ayında Gerede ilçesi Çoğullu köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Samiye Güler’in evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Ceset, Bolu Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da 19 yaşındaki genç kızın acı ölümüAntalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyse dikkat çekti.
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