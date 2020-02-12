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12.02.2020 - 12:04 | | DHA

Yaşlı kadından zorla bileziğini ve küpesini aldı! Yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde, zorla evine girdiği Beyhan G.'i (75) darbedip, kulağındaki küpesi ile kolundaki bileziği gasbettiği iddia edilen K.A. (16), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Yaşlı kadından zorla bileziğini ve küpesini aldı! Yakalandı

Olay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan G., evde yalnız başınayken kapı çaldı. Kapıyı açan G., elinde bıçak, maskeli bir kişiyle karşılaştı. Zorla içeri giren bu kişi, G.'i darbedip, kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alarak kaçtı. G.'in çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beyhan G., gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyhan G. tedavisi sonrası taburcu edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin 16 yaşındaki K.A. olduğunu belirledi. Dün operasyon düzenleyen ekipler, K.A.'yı gözaltına aldı. K.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

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