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11.04.2020 - 16:15 | | İHA

Yaşlı karı koca birer hafta arayla corona virüsten hayatını kaybetti

Karabük’te corona virüse yakalanan yaşlı karı koca birer hafta arayla hayatını kaybetti. Karabük’te Covid-19’dan ölenleri sayısı ise 5’e yükseldi.

Yaşlı karı koca birer hafta arayla corona virüsten hayatını kaybetti

Karabük’te corona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Seyhan Kılıç’ın ölümünden bir hafta sonra da eşi 82 yaşındaki eşi Cengiz Kılıç’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşinden bir hafta sonra Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden Cengiz Kılıç’ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte eşinin yanında toprağa verildi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞ

Öte yandan Cengiz Kılıç’ın eşinin öldüğü gün 4 Nisan’da ateşlenerek Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve yapılan testte pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ateşi yüksek çıkınca hemen test yapıldı! Bir de maske takmışlar...Çorum'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu Ayla E.H. tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Ayla E.H.'ın ateşi 38 derece ölçülünce corona virüs testine tabi tutuldu. Testi negatif çıkan kadın cezaevine gönderildi.
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