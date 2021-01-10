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10.01.2021 - 13:25 | | İHA

Yatağında ölü bulunmuştu! Aleyna boğularak öldürülmüş

Denizli’de yalnız yaşadığı aparttaki yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nin evlilik teklifini kabul etmediği erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Yatağında ölü bulunmuştu! Aleyna boğularak öldürülmüş

Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu.

Aleyna’nın şüpheli ölümüyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının didik didik inceleyerek binaya en son girip çıkan kişileri tespit etti. Bu kişilerden Aleyna’nın ilkokul arkadaşı olduğu öğrenilen ve genç kızla biz dönem gönül ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan otopsi sonucunda, Aleyna’nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aleyna’nın gözaltına alınan ve evlilik teklifini kabul etmediği arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

İfade işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

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