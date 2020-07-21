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21.07.2020 - 09:52 | | İHA

Yatağında ölü halde bulundu

 Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahıs, yakınları tarafından yatağında ölü halde bulundu.

Yatağında ölü halde bulundu

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ikamet eden yabancı uyruklu Ahmad Kazo(53), sabah yakınları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmad Kazo’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ahmad Kazo’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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