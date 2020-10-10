Yatak mağazasında yangın çıktı

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir yatak mağazasında, gece saat 01.30'da yangın başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, mahalleye sevk edildi.
Çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine araştırmaların incelemelerin sürdüğü bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı