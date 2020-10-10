MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yatak mağazasında yangın çıktı
ABONE OL
10.10.2020 - 13:36 |

Yatak mağazasında yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yatak mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.

Yatak mağazasında yangın çıktı

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir yatak mağazasında, gece saat 01.30'da yangın başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, mahalleye sevk edildi.

Çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine araştırmaların incelemelerin sürdüğü bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taksim Meydanı'nda bıçaklı kavga! Şüpheli yakalandı

Taksim Meydanı'nda bıçaklı kavga! Şüpheli yakalandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatmışlardı... Tutuklandılar

Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatmışlardı... Tutuklandılar

Sıradaki Haber