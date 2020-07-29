29.07.2020 - 11:13 | | İHA
Yatak odasından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayını araştıran polis, bir evin yatak odasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 142 adet tabanca, 50 adet av tüfeği mermisi ve şarjör ele geçirdi.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddeti önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmada Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı. Ekipler, yatak odasında baza içerisinde yastık içerisine gizlenmiş 1 adet 9 mm ve 1 adet 7,65 mm çaplı toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 109 adet 9 mm ve 33 adet 7,65 mm çaplı toplam 142 mermi, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Tabanca ve mermilere el konulurken şüpheli F.A. gözaltına alındı.
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişti, 5 yıl sonra yazar olduİzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye ayrımcı bir dille eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar, 5 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturdu. Olaydan sonra “kitap kurdu” olduğu ortaya çıkan Uçar’ın ismi yazdığı romanla yeniden gündeme geldi.