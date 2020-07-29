Yatak odasından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı!

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddeti önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmada Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı. Ekipler, yatak odasında baza içerisinde yastık içerisine gizlenmiş 1 adet 9 mm ve 1 adet 7,65 mm çaplı toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 109 adet 9 mm ve 33 adet 7,65 mm çaplı toplam 142 mermi, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Tabanca ve mermilere el konulurken şüpheli F.A. gözaltına alındı.