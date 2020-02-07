07.02.2020 - 04:06 | | İHA
Yatırım Ofisi Başkanlığına atama
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.