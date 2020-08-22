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22.08.2020 - 16:19 | | DHA

Yavru köpeği ezen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir'de akaryakıt istasyonunda, yavru köpeği ezerek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Özcan Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavru köpeği ezen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda, 20 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında, 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaştığı sırada yavru köpeği ezdi.

Köpek ölürken, olay anında akaryakıt istasyonunda bulunan bir çalışan, sürücü Özkan Ç.'den  (23) şikayetçi oldu.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Özkan Ç. (23) dün ifadeye çağrıldı. 

Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü, bu sabah adliyeye sevk edildi. Özkan Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavru köpeği ezen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı

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