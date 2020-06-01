MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi
ABONE OL
01.06.2020 - 16:12 | | İHA

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane’de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Şiran İlçe Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.

O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Çöp konteynerini kamyonete yükleyip böyle çaldılarAnkara'da, kimliği belirsiz 3 kişinin çöp konteynerini kamyonete yükleyerek götürmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Herkes ona ağladı...

Herkes ona ağladı...

Sıradaki Haber