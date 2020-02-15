15.02.2020 - 18:45 | | DHA
'Yaya geçidinde' araba çarptÄ±! Anne öldü, kÄ±zÄ± yaralandÄ±
Kayseri'de,Â yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Hatice GÃ¼neri (70) Ã¶ldÃ¼, kÄ±zÄ± Fatma Ä°smailoÄŸullarÄ± (38) yaralandÄ±.Â
Kaza, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Melikgazi ilÃ§esiÂ Ã‡orakÃ§Ä±lar Mahallesi Miralay NazÄ±m Bey BulvarÄ±'nda meydana geldi. Ãœmit Ä°.Â (25) yÃ¶netimindeki 66 AY 546 plakalÄ± otomobil, yaya geÃ§idinde yolun karÅŸÄ±sÄ±naÂ geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Hatice GÃ¼neri ile kÄ±zÄ±Â Fatma Ä°smailoÄŸullarÄ±'na Ã§arptÄ±.
AÄŸÄ±r yaralanan anne ve kÄ±zÄ±, gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hatice GÃ¼neri, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÄ±zÄ± Fatma Ä°smailoÄŸullarÄ± ise tedaviye alÄ±ndÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Pegasus'tan Düsseldorf seferini yapan uçak için açÄ±klamaPegasus Hava YollarÄ±, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçaÄŸÄ±n park yerine yanaÅŸmasÄ± esnasÄ±nda kule tarafÄ±ndan uçak altÄ±nda alev ve duman görüldüÄŸüne dair ikazda bulunulmasÄ± üzerine acil terk etme prosedürüne uygun ÅŸekilde yolcularÄ±n emniyetle tahliyelerinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.