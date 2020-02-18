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18.02.2020 - 17:39 | | DHA

Yaya geçidinde durdurduğu otomobilinde, TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün yaya geçidinden geçenlere yol vermek için durdurduğu otomobile, TIR çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaya geçidinde durdurduğu otomobilinde, TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

Kaza, öğleden sonra, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yaya geçidinden geçenleri görünce 34 COB 057 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Şah Çetinkaya'nın kullandığı 33 ALL 14 plakalı TIR, otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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